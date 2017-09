Wahlen : Schulz setzt auf unentschlossene Wähler - SPD steckt im Umfragetief

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will in den letzten beiden Wochen bis zur Bundestagswahl verstärkt um unentschlossene Wähler werben. Fast die Hälfte von ihnen habe sich noch nicht entschieden, sagte Schulz bei einem Wahlkampfauftritt in Würzburg. Zuvor waren neue Umfragen von ARD und ZDF mit für die SPD niederschmetternden Zahlen bekanntgeworden. Gut zwei Wochen vor der Wahl am 24. September steht die SPD nach den Umfragen des ARD-«Deutschlandtrends» und des ZDF-«Politbarometers» bei 21, beziehungsweise bei 22 Prozent.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:53 Uhr