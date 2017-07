Parteien : Schulz legt «Zukunftsplan» vor: «Deutschland kann mehr»

Zehn Wochen vor der Bundestagswahl geht SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erneut in die Offensive und will mit einem Zehn-Punkte-Plan aus dem anhaltenden Umfragetief heraus. In seinem in Berlin vorgelegten «Zukunftsplan» für Deutschland macht sich der SPD-Chef unter anderem für eine Investitionsverpflichtung des Staates stark sowie für eine Innovationsallianz der Industrie und eine Bildungsoffensive. «Ich möchte ein Kanzler sein, der Probleme anpackt», sagte Schulz, der mit seiner Partei in Umfragen weit hinter der Union liegt.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 14:38 Uhr