Kriminalität : Schüsse am Youtube-Hauptquartier in Kalifornien

von dpa

03. April 2018, 22:39 Uhr

Am Hauptquartier des Internet-Unternehmens Youtube sind Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei in San Bruno, unmittelbar südlich von San Francisco gelegen. «Wir reagieren auf einen Schützen. Bitte halten Sie sich von der Cherry Ave und dem Bay Hill Drive fern», schrieb die Polizei in San Bruno auf Twitter. In der Nähe befindet sich die Zentrale des Internetunternehmens. Ob es Verletzte gab, war zunächst unklar.