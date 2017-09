Basketball : Schröder & Co. verpassen großen Schritt ins EM-Achtelfinale

Nach einem unglaublichen Einbruch im Schlussviertel haben Dennis Schröder & Co. im Hexenkessel von Tel Aviv einen riesigen Schritt in Richtung EM-Achtelfinale verpasst. Trotz 16 Punkten Vorsprung neun Minuten vor dem Ende unterlagen die deutschen Basketballer dem Vorrunden-Gastgeber Israel noch mit 80:82. Mit einem Sieg wäre dem Team der Einzug in die Endrunde nach Istanbul kaum zu nehmen gewesen. Bester Werfer war erneut Jungstar Dennis Schröder mit 20 Punkten. Bei einer Bilanz von zwei Siegen und einer Niederlage liegt die deutsche Auswahl gleichauf mit Italien, der nächste Gegner.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 22:42 Uhr