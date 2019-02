Notfälle : Schon 50 tote Arbeiter in Indien durch gepanschten Alkohol

von dpa

23. Februar 2019, 07:48 Uhr

Die Zahl der Toten unter Arbeitern einer Teeplantage in Indien durch den Konsum von gepanschtem Schnaps ist auf 50 gestiegen. Das teilten die Behörden mit. Weitere 60 Menschen seien noch zur Behandlung im Krankenhaus. Die Arbeiter einer Teeplantage im nordöstlichen Bundesstaat Assam hatten schwarz gebrannten Alkohol getrunken. Das Getränk habe scheinbar eine erhebliche Menge Methanol enthalten, hieß es. Nach offiziellen Angaben sterben in Indien jedes Jahr rund 1000 Menschen am Konsum von gepanschtem Alkohol.