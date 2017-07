G20 : Scholz: Viele sind auf der Gewaltwelle «mitgeritten»

Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz hat sich betroffen gezeigt, dass über den Kreis der brutalen Gewalttäter hinaus viele Menschen an den Krawallen beim G20-Gipfel teilgenommen haben. Viele seien «dann auf dieser Welle mitgeritten». Sie hätten offenbar in einer «Partylaune» Flaschen auf Polizeibeamte geworfen, Geschäfte zerstört und geplündert, sagte der SPD-Politiker. Scholz kündigte eine Regierungserklärung in der Hamburger Bürgerschaft zu den Vorgängen an. Er räumte ein, dass es nicht gelungen sei, so für Sicherheit zu sorgen, wie man sich das vorgestellt habe.

von dpa

erstellt am 09.Jul.2017 | 14:50 Uhr