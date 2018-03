Bundesregierung : Scholz überrascht mit Top-Personalien - Kritik von Grünen

von dpa

19. März 2018, 17:26 Uhr

Bundesfinanzminister Scholz holt den «Architekten der Schwarzen Null», Werner Gatzer, als Staatssekretär in sein Ministerium zurück. Das teilte das Ministerium heute am Rande eines G20-Treffens in Buenos Aires mit. Der 59-Jährige war erst Anfang des Jahres zur Deutschen Bahn gewechselt. Zudem holt Scholz den Investmentbanker Jörg Kukies als Staatssekretär für die Themen Europa und Finanzmarkt. Kritik kam von den Grünen: «Scholz macht denselben Fehler wie schon Steinbrück, bei Finanzmarktfragen auf Investmentbanker und ihre Freunde zu hören», sagte Gerhard Schick, Finanzexperte der Bundestags-Fraktion.