Parteien : Scholz: Mehrbelastung durch CO2-Steuer nicht akzeptabel

von dpa

30. April 2019, 22:40 Uhr

Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht bisher noch kein realisierbares Konzept zur Einführung einer CO2-Steuer in Deutschland. «Es gibt viele Vorschläge, aber noch keinen, der überzeugt», sagte Scholz am Abend bei einem Bürgerdialog der SPD in Erfurt. Für die Sozialdemokraten definierte er eine klare Linie: «Die SPD macht nur mit, wenn das Konzept einer CO2-Steuer nicht zu einer realen Mehrbelastung der Leute führt.» Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich zuvor skeptisch geäußert.