Tiere : Schnelle Möpse treten gegeneinander an

Gesucht werden die schnellsten Tiere - und das langsamste: In Berlin rennen heute rund 265 Möpse um die Wette. Auf einer 50-Meter-Strecke treten die zugleich geliebten und gehassten markanten Hunde bei der achten Ausgabe des Berliner Mopstreffens einzeln gegeneinander an. «Doping» in Form von Leckerli und Spielzeug ist ausdrücklich erlaubt. Erwartet werden Hunde unter anderem aus Belgien, der Schweiz und von Sardinien.

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 04:48 Uhr