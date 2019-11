Wetter : Schnee-Chaos in Chicago: Hunderte Flüge fallen aus

von dpa

11. November 2019, 16:49 Uhr

Heftiger Schneefall hat in Chicago zu Hunderten Flugausfällen geführt. Der größte internationale Flughafen O'Hare war besonders betroffen, wie das Luftverkehrsamt der Stadt im Nordosten der USA auf seiner Internetseite mitteilte. Insgesamt wurden demnach an den Flughäfen O'Hare und Midway mehr als 400 Flüge gestrichen. Wegen der Wetterbedingungen kam ein Flugzeug nach der Landung am Airport O'Hare von der Landebahn ab, wie eine Sprecherin von American Airlines auf Anfrage bestätigte. Die 38 Passagiere und drei Crew-Mitglieder seien sicher im Terminal angekommen.