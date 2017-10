Freizeit : Schlittschuhbahn am Rockefeller Center in New York eröffnet

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 21:47 Uhr

Bei sommerlichen Temperaturen um 24 Grad hat in New York die Schlittschuhbahn am Rockefeller Center eröffnet. Wie bereits vor zwei Jahren drehten die zwei Olympiasieger im Eiskunstlauf, Meryl Davis und Charlie White, die ersten Runden auf der aus vielen Filmen bekannten Bahn. Auf der Eislaufbahn, die zu Weihnachten 1936 erstmals aufgebaut wurde, erwarten Veranstalter in den Wintermonaten und bis April Millionen Besucher. Die Bahn ist auch ein beliebter Ort für Heiratsanträge.