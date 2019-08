Notfälle : Schlange in Herne gesichtet - «Kobra wird isoliert»

von dpa

30. August 2019, 18:37 Uhr

Die tagelang gesuchte Giftschlange ist im nordrhein-westfälischen Herne gesichtet worden. Das Reptil wurde am Nachmittag von einem Mitarbeiter des Stadtbetriebs Castrop-Rauxel in einer Kelleröffnung entdeckt. Er sprach von einem «gelb-goldfarbigen Tier», das sich sofort wieder Richtung Keller des betroffenen Wohnhauses zurückgezogen habe. «Schlange am Haus entdeckt. Kobra wird isoliert. Schlangenexperte ist bereits kontaktiert», teilte die Stadt mit.