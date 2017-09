Atomkraft : Schiff in Obrigheim mit Castor-Behältern beladen

Für den geplanten Transport von hoch radioaktivem Atommüll auf dem Neckar haben Spezialkräfte am stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim drei Castor-Behälter auf ein Schiff geladen. Das Festmachen der Container mit ausgedienten Brennelementen sei problemlos verlaufen, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Wann die umstrittene Fahrt stattfindet, teilte die Polizei aus Sicherheitsgründen zunächst nicht mit. Beobachter rechnen aber damit, dass das beladene Schiff nicht lange in Obrigheim bleiben wird. Die Polizei schützt den Transport mit einem großen Aufgebot.

von dpa

erstellt am 06.Sep.2017 | 03:46 Uhr