von dpa

14. Oktober 2018, 22:03 Uhr

New York (dpa) – Bei einer Schießerei auf der Geburtstagsfeier eines einjährigen Kindes sind in dem US-Bundesstaat Texas vier Männer ums Leben gekommen. Das berichtet CNN unter Berufung auf die örtliche Polizei. Ein fünfter Mann wurde demnach verwundet und in ein Krankenhaus gebracht. Die Schießerei ereignete sich CNN zufolge in dem Ort Taft, der im Süden Texas liegt und rund 3000 Einwohner zählt. Sie habe begonnen, nachdem auf der Party des Kleinkindes zwei Familien in Streit geraten seien. Die Polizei habe einen Mann festgenommen. Nach einem weiteren werde noch gesucht.