Verkehr : Scheuer: Müssen Logik der Grenzwerte hinterfragen

von dpa

28. Januar 2019, 12:42 Uhr

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat die geltenden Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid in Städten erneut in Zweifel gezogen. «Wir müssen die Logik der Grenzwerte schon hinterfragen», sagte Scheuer vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. «Wenn Experten, die damals über die WHO diese Grenzwerte mit errechnet haben oder festgelegt haben oder empfohlen haben, von willkürlichen Grenzwerten sprechen oder politisch festgesetzten Werten, dann ist das ein Alarmsignal», sagte er. Zum Widerspruch internationaler Lungenfachärzte wollte er sich nicht äußern.