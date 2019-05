Verkehr : Scheuer lenkt ein: E-Tretroller doch nicht auf Gehwege

von dpa

07. Mai 2019, 20:49 Uhr

Zwischen bummelnden Passanten, Kindern und älteren Menschen auf den Fußwegen schlängeln sich noch Elektro-Tretroller hindurch - dazu soll es nicht kommen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lenkt angesichts breiter Sicherheitsbedenken ein und will langsame E-Roller nun doch nicht auf Bürgersteigen erlauben. Er will damit eine rasche Zulassung der neuen Gefährte noch im Sommer absichern und geht deswegen auf Vorbehalte unter den Ländern ein. Denn der Bundesrat muss der Verordnung zustimmen - voraussichtlich am 17. Mai. Die Änderung der Pläne stieß überwiegend auf Zustimmung.