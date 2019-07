Verkehr : Scheuer: Größtes Modernisierungsprogramm für die Schiene

von dpa

26. Juli 2019, 11:43 Uhr

Der Bund und die Deutsche Bahn wollen mehr in die Schiene investieren. «Wir haben mit der Deutschen Bahn das größte Modernisierungsprogramm für die Schiene vereinbart, das es je in Deutschland gab», erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin. Das Gesamtvolumen betrage 86,2 Milliarden Euro über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren. Nachholbedarf bei der Instandhaltung solle abgebaut werden. Außerdem werde die Barrierefreiheit vorangetrieben und der Zustand der Eisenbahnbrücken verbessert.