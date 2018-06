Migration : Scheuer erwartet Umsetzung von Seehofers Asyl-Plan

von dpa

17. Juni 2018, 06:40 Uhr

CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer geht davon aus, dass Innenminister Horst Seehofer sein Vorhaben, Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen, Anfang der Woche umsetzen wird. Entsprechend äußerte er sich in der «Welt am Sonntag». CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ist dagegen zuversichtlich über die Möglichkeit eines Kompromisses. Sie sei überzeugt, dass sich die CSU funktionierenden Vereinbarungen nicht verschließen wird, sagte sie der «Bild am Sonntag». CDU und CSU hätten ein gemeinsames Ziel.