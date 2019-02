Telekommunikation : Samsung verkauft neues 5G-Smartphone auch in Deutschland

von dpa

20. Februar 2019, 20:41 Uhr

Samsung wird sein neues Top-Smartphone Galaxy S10 im Sommer auch in einer Version für den superschnellen 5G-Datenfunk auf den Markt bringen. Obwohl der Aufbau entsprechender Netze in Deutschland sich zu verzögern droht, soll das Telefon auch in Deutschland verkauft werden. Bereits im März kommen drei weitere Modelle der neuen S10-Reihe in den Handel, wie Samsung in San Francisco ankündigte. Neu am Galaxy S10 ist unter anderem ein direkt im Bildschirm integrierter Fingerabdruck-Scanner mit Ultraschall-Technik.