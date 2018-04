Leute : Sängerin Shania Twain entschuldigt sich für Trump-Äußerung

von dpa

23. April 2018, 07:46 Uhr

Die kanadische Sängerin Shania Twain hat in einem Interview zunächst Sympathien für US-Präsident Donald Trump durchblicken lassen - und ist wenige Stunden später zurückgerudert. Sie entschuldige sich bei jedem, den sie mit ihrer Interviewaussage beleidigt habe, twitterte die 52-Jährige. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview der britischen Zeitung «The Guardian» hatte Twain erklärt, dass sie 2016 für Trump gestimmt hätte, «denn obwohl er beleidigend war, schien er ehrlich zu sein».