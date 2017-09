Konflikte : Russland laut Lawrow zu Kompromiss mit USA bereit

Im diplomatischen Streit mit den USA hat Russland seine Bereitschaft zu Kompromissen bekräftigt. Russland sei dem amerikanischen Volk immer freundschaftlich gesonnen, sagte Außenminister Sergej Lawrow vor Studenten in Moskau. Man wolle eine konstruktive Zusammenarbeit. Die USA hatten Russland aufgefordert, sein Konsulat in San Francisco und zwei diplomatische Abteilungen in New York und Washington zu schließen. Washington reagierte damit auf die Reduzierung seines Personals in Vertretungen in Russland.

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 10:30 Uhr