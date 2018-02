Demonstrationen : «Russland in meinem Herzen» - Halbe Million bei patriotischen Demos

von dpa

03. Februar 2018, 19:54 Uhr

Als Gegengewicht zu Oppositionsdemonstrationen sind in Russland eine halbe Million Menschen zu organisierten patriotischen Kundgebungen auf die Straße gegangen. Bei der Aktion «Russland in meinem Herzen» ging es nach Angaben der Veranstalter um mehrere Themen: Den sowjetischen Sieg bei Stalingrad vor 75 Jahren, die Entsendung der russischen Sportler zu Olympia nach Südkorea und Unterstützung für den Militäreinsatz in Syrien. In den vergangenen Monaten hatte der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny immer wieder junge Leute in ganz Russland zu Demonstrationen zusammengebracht.