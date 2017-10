Regierung : Russland bestreitet Einmischung in US-Wahlen

von dpa

erstellt am 31.Okt.2017 | 14:03 Uhr

Russland hat angesichts der US-Ermittlungen gegen das Team von Präsident Donald Trump eine Verwicklung in die US-Wahlen mit Nachdruck zurückgewiesen. Ohne irgendeinen Beweis werde uns eine Einmischung in die Wahlen vorgeworfen, nicht nur in den USA, sondern auch in europäischen Staaten, sagte Außenminister Sergej Lawrow. Die Fantasie kenne keine Grenzen. Auf die Anklagen von FBI-Sonderermittler Robert Mueller gegen den Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort sowie zwei weitere Mitarbeiter des Trump-Teams ging Lawrow nicht ausdrücklich ein. Ihnen werden Finanzstraftaten und Falschaussagen vorgeworfen.