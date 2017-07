Musik : Run auf Musik von Linkin Park

Nach dem Tod des Linkin Park-Sängers Chester Bennington gibt es einen Ansturm auf die Musik der US-Rockband. In einer Zwischenauswertung schafften es 11 Alben und 20 Singles in die Top 100 der deutschen Charts. Zum Vergleich: Michael Jackson war 2009 posthum mit neun Alben und 24 Singles in den Top 100 vertreten. Beliebtestes Linkin Park-Album war «One More Light», die sich auf Position vier verbesserte. «Hybrid Theory» landete auf Platz 13.

von dpa

erstellt am 24.Jul.2017 | 15:50 Uhr