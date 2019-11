Rugby : Rugby-WM: England und Südafrika kämpfen um WM-Titel

von dpa

02. November 2019, 04:50 Uhr

England und Südafrika kämpfen zum Abschluss der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan um den Titel. In das Finale heute in Yokohama gehen die Engländer als Favorit, nachdem sie im Halbfinale den dreimaligen Champion Neuseeland mit 19:7 demontiert hatten. Unterstützung beim angestrebten zweiten WM-Titel nach 2003 erhalten die Engländer von Prinz Harry, der bei der Neuauflage des WM-Finals von 2007 dabei sein sollte. Südafrika hofft derweil auf den dritten Gewinn der Webb-Ellis-Trophy nach 1995 und 2007.