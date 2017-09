Konflikte : Ruf nach Sanktionen gegen die Türkei wird lauter

Nach der Festnahme von zwei weiteren Deutschen in der Türkei wird über die Parteigrenzen hinweg die Forderung nach einem schärferen Kurs gegenüber Ankara laut. Kanzlerin Angela Merkel sagte am Abend in Nürnberg, solche Festnahmen hätten «in den allermeisten Fällen keinerlei Grundlage». Angesichts der jüngsten Ereignisse müsse die Bundesregierung ihre Türkei-Politik «vielleicht weiter überdenken.» Politiker mehrerer Parteien forderten, eine Reisewarnung für die Türkei zu erlassen.

von dpa

erstellt am 02.Sep.2017 | 06:39 Uhr