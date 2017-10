Wahlen : Rot-Grün verpasst Mehrheit höchstwahrscheinlich knapp

von dpa

SPD und Grüne haben nach neuen Hochrechnungen voraussichtlich ihre Mehrheit in Niedersachsen verloren. Laut ARDist es «unwahrscheinlich geworden, dass es am Ende für Rot-Grün reicht». Auch in der ZDF-Hochrechnung hat Rot-Grün die absolute Mehrheit «höchstwahrscheinlich verfehlt». Die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil hat die Wahl klar gewonnen und die CDU auf Platz zwei verwiesen. Die Grünen mussten schwere Einbußen hinnehmen. Die AfD schaffte den Sprung in den Landtag in Hannover.