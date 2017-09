Musik : Rolling Stones vor 70 000 Fans im Münchner Olympiastadion

Rund 70 000 Besucher haben die Rolling Stones am Abend im ausverkauften Münchner Olympiastadion gefeiert. Die wohl berühmteste Rockband der Welt heizte ihren Fans bei dem gut zweistündigen Konzert mit zahlreichen alten Hits wie «Sympathy For The Devil», «Paint It Black» oder «Satisfaction» ein. Aus ihrem jüngsten Studioalbum «Blue & Lonesome» spielten die Stones einige Blues-Nummern. «Servus in Minga», begrüßte der gut gelaunte Mick Jagger die Fans. Die Band trat bereits 15 Mal in München auf - das erste Mal 1965 im Circus Krone.

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 03:23 Uhr