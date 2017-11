Musik : Rockmusiker aus aller Welt trauern um Malcolm Young

von dpa

Rockmusiker aus aller Welt trauern um den verstorbenen AC/DC-Gitarristen Malcolm Young. Der Mitbegründer der legendären australischen Band starb im Alter von 64 Jahren, wie die Gruppe mitteilte. «Es ist ein trauriger Tag für den Rock and Roll», schrieb beispielsweise US-Gitarrist Eddie Van Halen per Twitter. «Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans», schrieb Whitesnake-Frontmann David Coverdale. Die US-amerikanische Punk-Band Dropkick Murphys twitterte: «Rocke in Frieden Malcolm. Wir hoffen, dich dort oben wiederzusehen.»