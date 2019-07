Brände : Riesige Waldflächen in Russland abgebrannt

von dpa

25. Juli 2019, 12:52 Uhr

Im Osten Russlands breiten sich Waldbrände aus. Nach Angaben der Forstverwaltung ist schon eine Fläche von mehr als zwei Millionen Hektar abgebrannt. Das entspricht etwa der Größe von Hessen. Am stärksten betroffen ist die Region Irkutsk am Baikalsee. In den meisten Fällen besteht aber keine Bedrohung für Städte und Siedlungen, weil es in schwer zugänglichen Gebieten brennt.