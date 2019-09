Soziales : Rentner zufrieden - Aber Sorgen über künftige Rente

von dpa

30. September 2019, 15:18 Uhr

Die meisten Rentner in Deutschland sind mit der Höhe ihrer Bezüge zufrieden - zugleich glaubt die Mehrheit der Bundesbürger nicht an sichere Renten in der Zukunft. So haben nur 15 Prozent der Bürger Zutrauen, dass die Renten mittel- und langfristig gesichert sind, wie aus einer Allensbach-Umfrage im Auftrag der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hervorgeht. 79 Prozent äußern daran Zweifel. Die meisten Befragten erwarten auch steigende Beiträge zur Rentenversicherung.