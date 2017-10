Fußball : Remis zwischen Real und Tottenham - Liverpool feiert 7:0-Kantersieg

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 23:01 Uhr

Titelverteidiger Real Madrid liegt mit Fußball-Weltmeister Toni Kroos auf Achtelfinalkurs in der Champions League. Die Spanier trennten sich in der Dortmunder Gruppe H 1:1 von Tottenham Hotspur. Beide Clubs liegen mit sieben Punkten an der Spitze und haben sechs Zähler Vorsprung auf den BVB und Nikosia. Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp feierten am 3. Spieltag in der Gruppe E durch das 7:0 bei NK Maribor den ersten Sieg und führen die Tabelle nun mit fünf Punkten an. Es war der höchste Sieg in der Europakolgeschichte der Reds.