Erdbeben : Rekord-Erdbeben erschüttert Mexiko: Dutzende Tote

Ein Rekord-Erbeben der Stärke 8,2 hat die Menschen in Mexiko im Schlaf überrascht und mehr als 30 Todesopfer gefordert. Dutzende Häuser stürzten ein. Das Beben ereignete sich im Pazifik, 137 Kilometer südwestlich von Tonalá im Bundesstaat Chiapas in 19 Kilometern Meerestiefe. Rund 50 Millionen Menschen spürten die heftigen Erdstöße, auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt. Zeitweise waren 1,5 Millionen Menschen ohne Strom. Für die Pazifikregion wurde eine Tsunamiwarnung ausgegeben.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:23 Uhr