Regierung : Regierungstreue Gangs wollen Maduro mit Waffengewalt verteidigen

von dpa

30. April 2019, 20:48 Uhr

Nach der Rebellion einiger Soldaten gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro wollen regierungstreue Banden den sozialistischen Staatschef mit Waffengewalt verteidigen. «Es ist der Moment gekommen, in dem wir die Revolution mit Waffen verteidigen», sagte der Chef der Gruppe La Piedrita, Valentín Santana. In einem Video streckte er ein Schnellfeuergewehr in die Kamera. Santanas Gang kontrolliert in der Hauptstadt Caracas die Hügel nahe dem venezolanischen Präsidentenpalast Miraflores und ist der Regierung treu ergeben.