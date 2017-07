G20 : Regierungssprecher kritisiert gewalttätige Demos

Nach den Ausschreitungen am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg hat Regierungssprecher Steffen Seibert an die Kritik gewalttätiger Proteste durch die Kanzlerin erinnert. Seibert twitterte ein Zitat von Angela Merkel aus einem «Zeit»-Interview von dieser Woche. «Es gibt keine Rechtfertigung für gewalttätigen Protest, und ich bin sicher, dass die Polizei alles tun wird, um auch das zu unterbinden», hatte Merkel gesagt. Vor den friedlichen Demonstranten habe sie Respekt, sie würden ihr demokratisches Grundrecht wahrnehmen.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 01:03 Uhr