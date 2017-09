Explosionen : Regierungschefin May will Täter zur Rechenschaft ziehen

Die britische Premierministerin Theresa May hat nach einem Treffen des nationalen Krisenstabs angekündigt, den oder die Täter der Bombenexplosion in einer Londoner U-Bahn zur Rechenschaft zu ziehen. «Die Polizei tut alles, um die Täter zu identifizieren», sagte May der BBC. Sie appellierte an die Bevölkerung, sich möglichst normal ihrem Alltag zu widmen. Mitten im Berufsverkehr im westlichen Zentrum Londons war am Morgen ein selbstgebauter Sprengsatz in einer U-Bahn explodiert. Mindestens 22 Menschen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts.

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 18:40 Uhr