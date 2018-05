Regierung : Regierungsbildung in Italien stockt - Kritik an Deutschland

von dpa

26. Mai 2018, 16:48 Uhr

In Italien sorgen Warnungen aus Deutschland an die Adresse der künftigen Regierung für Kritik. Lega-Chef Matteo Salvini wetterte in Richtung Deutschland: Deutsche Zeitungen und Politiker würden die Italiener als Bettler, Nichtstuer, Steuervermeider, Schnorrer und Undankbare beschimpfen, twitterte Salvini. «Und wir sollen einen Wirtschaftsminister auswählen, der ihnen passt? Nein, danke!» Sorgen bereitet in Berlin unter anderem die mögliche Besetzung des Finanzministeriums mit dem Deutschland- und Euro-Kritiker Paolo Savona.