Regierung : Regierungsbildung in Italien besorgt deutsche Politiker

von dpa

22. Mai 2018, 18:08 Uhr

Die künftige europakritische Regierungskoalition in Italien will trotz hoher Staatsverschuldung weniger sparen und stattdessen Steuern senken - dies stößt auf Kritik bei deutschen Politikern. «Italien spielt mit dem Feuer und bringt die Eurozone in Gefahr», sagte der haushaltspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg. Problembereiche wie Wachstumsschwäche, Bankenkrise und die strukturellen Defizite würden «sicherlich nicht mit noch mehr Schulden behoben». Italien hat eine der weltweit höchsten Staatsverschuldungen.