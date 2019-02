Handel : Real will Plastikbeutel bei Obst und Gemüse abschaffen

von dpa

25. Februar 2019, 15:48 Uhr

Die Verbrauchermarktkette Real will bis Ende 2020 die Plastikbeutel in der Obst- und Gemüseabteilung abschaffen. Damit wolle man rund 70 Millionen Plastikbeutel einsparen, berichtete das Unternehmen. Andere große Handelsketten zögern mit diesem Schritt. Tatsächlich sehen auch Umweltschützer die Pläne von Real nicht nur positiv. Ersetzt werden sollen die dünnen Plastikbeutel bei Real durch kostenlose Tüten aus recyceltem Papier, wie man sie vor allem vom Wochenmarkt kennt. Außerdem will das Unternehmen waschbare Mehrwegnetze anbieten, die der Kunde allerdings kaufen muss.