Fußball : Real vor dem nächsten Titel: 3:1 im Supercup gegen Barça

Weltmeister Toni Kroos hat mit Real Madrid einen großen Schritt zum zweiten Titel der neuen Saison gemacht. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Abend im Hinspiel um den spanischen Supercup mit 3:1 beim FC Barcelona mit Superstar Lionel Messi durch. Die Königlichen haben damit trotz einer Gelb-Roten Karte für Weltfußballer Cristiano Ronaldo beste Chancen auf den Gewinn des Titels. Die endgültige Entscheidung fällt am kommenden Dienstag im Rückspiel in Madrid.

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 23:59 Uhr