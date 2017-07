Gesundheit : Rauchverbot auf den Philippinen tritt landesweit in Kraft

Auf den Philippinen ist ein landesweites Rauchverbot an öffentlichen Plätzen in Kraft getreten. Die Regierung forderte die Bevölkerung auf, sich an die Verordnung zu halten. Das Verbot gilt sowohl in Gebäuden als auch draußen - auf Spielplätzen, Bürgersteigen, in Schulen und Restaurants so wie in Verkehrsmitteln. Für Raucher gibt es eigene, abgeschlossene Raucherräume.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 19:45 Uhr