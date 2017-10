Konflikte : Rajoy übernimmt - Puigdemont reagiert uneindeutig

von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 16:52 Uhr

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat offiziell die Amtsgeschäfte des von Madrid abgesetzten katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont übernommen. Auch die übrigen Mitglieder der nach Unabhängigkeit strebenden Regierung in Barcelona wurden abgesetzt. Puigdemont erklärte: «Unser Wille ist es, weiter zu arbeiten, auch in Kenntnis der aktuellen Schwierigkeiten.» In den spanischen Medien wurde die Rede so interpretiert, dass er der Amtsenthebung nicht Folge leisten wolle. Er rief die Bevölkerung zum friedlichen Widerstand gegen die Zwangsmaßnahmen auf.