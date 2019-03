EU : Rätselraten in London: Kommt die Brexit-Deal-Abstimmung?

von dpa

18. März 2019, 04:53 Uhr

Die britische Regierung will sich heute zu einer weiteren Abstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen äußern. Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, ihren Deal bis spätestens Mittwoch erneut den Abgeordneten vorzulegen. Britische Medien tippten auf morgen als wahrscheinlichsten Termin für die Abstimmung. Doch mehrere Kabinettsmitglieder haben Zweifel daran gesät, ob es überhaupt in dieser Woche zu einer Abstimmung kommen wird.