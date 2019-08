Kriminalität : R. Kelly muss wegen Missbrauchsvorwürfen in New York vor Gericht

von dpa

02. August 2019, 02:45 Uhr

Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly hat heute seinen ersten Gerichtstermin in New York. Der 52-Jährige war vor rund zwei Wochen in Chicago festgenommen worden. Ein Richter dort hatte entschieden, dass der Musiker vorerst in Haft bleiben muss. Kelly beteuert seine Unschuld. Die Staatsanwaltschaft in Chicago legt dem früheren Superstar unter anderem die Produktion von Kinderpornografie zur Last. Laut Staatsanwaltschaft im New Yorker Stadtteil Brooklyn soll der Musiker außerdem Mitarbeiter angestiftet haben, Mädchen für illegale sexuelle Handlungen zu gewinnen.