Medien : Quoten: Fast acht Millionen schalten Handball-WM ein

von dpa

20. Januar 2019, 09:47 Uhr

Die Handball-Weltmeisterschaft erweist sich weiter als Quotengarant. 7,87 Millionen Zuschauer sahen am Samstagabend in der ARD die Live-Übertragung des Spiels Deutschland gegen Island, das die deutsche Mannschaft mit 24:19 gewann. Die Handball-WM schlägt damit sogar die Fußball-Bundesliga. Der Rückrunden-Auftakt im ZDF hatte am Freitagabend mit 6,69 Millionen Menschen deutlich weniger Sportfans vor den Fernseher gelockt als einen Tag später das Island-Spiel der Handball-Nationalmannschaft.