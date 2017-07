G20 : Putin und Trump sprachen länger als zwei Stunden miteinander

Das erste Treffen der Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin ist in Hamburg erst nach über zwei Stunden zu Ende gegangen. Die Präsidenten aus den USA und Russland sprachen am Rande des G20-Gipfels deutlich länger miteinander als geplant, wie russische Agenturen meldeten. Zum Auftakt sagten beide, dass sie auf eine Verbesserung der angespannten bilateralen Beziehungen hoffen. Durch das lange Gespräch verzögerte sich auch Trumps und Putins Eintreffen zum Abendprogramm des Gipfels in der Hamburger Elbphilharmonie.

von dpa

erstellt am 07.Jul.2017 | 18:44 Uhr