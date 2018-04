Notfälle : Puppe ohne Kopf sorgt für Großeinsatz

von dpa

17. April 2018, 09:50 Uhr

Eine Puppe ohne Kopf hat Polizisten im Remstal in Baden-Württemberg schon an das Schlimmste denken lassen - und einen Großeinsatz ausgelöst. «Sie sah eben aus wie eine menschliche Leiche», sagte ein Polizeisprecher über die Puppe, die einem Spaziergänger am Rande der Rems bei Weinstadt aufgefallen war. Es sei schon düster gewesen, erklärte der Sprecher. Zudem lag die Puppe im Auslauf eines unzugänglichen Schachts und konnte nur von Weitem gesehen werden. Feuerwehrleute gaben schließlich Entwarnung.