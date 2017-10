Konflikte : Puigdemont ruft zu Deeskalation auf - «Demokratie und Frieden»

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 19:37 Uhr

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat vor dem Parlament in Barcelona zunächst zur Deeskalation in dem Konflikt mit der Zentralregierung aufgerufen. «Demokratie und Frieden sind der einzige Weg. Erwartet von mir keine Drohungen, keine Erpressungen, keine Beschimpfungen». Das sagte der 54-Jährige in seiner mit Spannung erwarteten Rede. Der Auftritt hatte erst um 19.00 Uhr mit einer Stunde Verspätung begonnen. Mit Spannung wird erwartet, ob Puigdemont dabei die Unabhängigkeit der Region ausrufen wird.