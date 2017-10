Konflikte : Puigdemont plant persönliche Stellungnahme in Madrid

von dpa

erstellt am 23.Okt.2017 | 15:55 Uhr

Im Konflikt mit Madrid will der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont Medienberichten zufolge offensichtlich in die Hauptstadt reisen und im spanischen Senat Stellung nehmen. Der Senat kommt am Freitag in Madrid zusammen, um über die von der spanischen Zentralregierung beschlossenen Zwangsmaßnahmen gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien abzustimmen. Unklar ist noch, an welchem Tag Puigdemont nach Madrid reisen könnte. Medien berichten, der Senat habe ihm den Donnerstag als Termin angeboten.