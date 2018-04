Konflikte : Puigdemont-Freilassung: Zorn in Spanien auf Deutschland

von dpa

08. April 2018, 18:08 Uhr

Madrid (dpa)- Nach der Freilassung des katalanischen Separatisten-Chefs Carles Puigdemont durch die deutsche Justiz reißt in Spanien die Kritik an Deutschland nicht ab. In der konservativen Regierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy herrsche «Verwirrung und Ärger», schrieb die gewöhnlich gut informierte Zeitung «El País» unter der Schlagzeile: «Der Fall Puigdemont sorgt für Spannungen in den Beziehungen zwischen Spanien und Deutschland». Das Oberlandesgericht Schleswig hatte den spanischen Hauptvorwurf der Rebellion fallengelassen und Puigdemont unter Auflagen freigelassen.